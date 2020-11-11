«Комбат FM»: В ЛНР запустили радио Народной милиции

У Народной милиции ЛНР появилось свое радио (архив) Фото: Александр КОЦ

В Луганской Народной Республике запустили радио Народной милиции ЛНР. «Комбат FM» вещает на частоте 91,1 пока только в столице и части Славяносербского района.

- В скором времени радио Народной милиции ЛНР «Комбат FM» станет доступно и для жителей других регионов Республики, а также для жителей территории ЛНР, временно оккупированной подразделениями вооруженных формирований Украины, - рассказали в оборонном ведомстве.

В Народной милиции рассказали, что главная цель создания радио - патриотическое воспитание молодежи, информирование о деятельности НМ, освещение оперативной обстановки на линии соприкосновения с ВСУ.

- Также совсем скоро в эфире радио «Комбат FM» жители Республики смогут заказать песню, передать привет, высказать свое мнение по актуальным темам, - сообщили в ведомстве.

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