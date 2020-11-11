ЛНР не смогла договориться с Украиной об открытии пунктов пропуска в Золотом и Счастье

Ольга Кобцева рассказала об итогах переговоров. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 11 ноября, прошли переговоры Трехсторонней Контактной группы (ТКГ) по вопросу открытия контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения в Донбассе. Представитель Луганской Народной Республики Ольга Кобцева заявила, что договориться с Украиной не удалось.

- К сожалению, украинская сторона до видеоконференции Контактной группы так и не предоставила варианты решения открытых вопросов. Поэтому по итогам заседания видеоконференции ТКГ в лице ОБСЕ был констатирован факт недостижения договоренности по открытию пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», - сказала Кобцева.

Представитель ЛНР в ТКГ отметила, что пункты пропуска не были открыты по вине украинской стороны.

- Более того, Украина, не согласовав весь механизм работы пунктов пропуска, в одностороннем порядке продолжает провокационные действия, - подчеркнула Ольга Кобцева.

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