Денис Пушилин инициировал проверку работы ведомст на случай внешней угрозы

Проверку проведут с 10 по 14 ноября Фото: Дмитрий СТЕШИН

Проверка совместных действий ведомств ДНР по разрешению кризисных ситуаций в случае кризисов, вызванных внешней угрозой со стороны Украины, пройдут в Республике с 10 по 14 ноября.

- Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю целесообразным провести в период с 10 по 14 ноября проверку эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения и Министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Главы Республики.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что «провокации в отношении НКР и Донбасса могут начаться одновременно». Это делается для того, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия и «растянуть» её силы, максимально сковав её действия на различных противоположных направлениях».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для лечения зараженных коронавирусом: Спасатели ДНР тренируются в разворачивании мобильных госпиталей

Мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом позволят снизить нагрузку на медучреждения Республики (подробности)