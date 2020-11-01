Для лечения зараженных коронавирусом: Спасатели ДНР тренируются в разочаровании мобильных госпиталей

Мобильная больница может быть развернута в любой точке Республики. У медицинской службы МЧС есть все для оказания квалифицированной помощи. Фото: МЧС ДНР

Вторая волна эпидемии коронавируса в ДНР может привести к чрезвычайной ситуации. Попросту некуда станет класть людей со скоротечной пневмонией.

- Число тяжелобольных пациентов COVID-19 и воспалениями легких резко увеличилось, - заявил на внеплановом заседании штаба Минздрава исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Оприщенко. - Сейчас у нас проходят лечение 2216 пациентов с пневмониями, из них 493 на кислородной поддержке (плюс 53 за сутки).

МЧС ПОДГОТОВИЛО 100 КОЕК

Для спасения людей госпитальные базы с «кислородными» койками созданы на базе хирургических, кардиологических и гинекологических отделений. Под инфекционные стационары были отданы даже роддомы. Организовали уже более 40 баз. Но этого может перестать хватать.

Каждый день в спасительном кислороде нуждаются новых 50-60 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вовремя прийти на помощь смогут спасатели МЧС ДНР. За несколько часов они развернут для пациентов с коронавирусом палаточный госпиталь на сто коек.

- Наши сотрудники готовы предоставлять высококвалифицированную экстренную и неотложную медицинскую помощь, - рассказали «КП» в спасательном ведомстве.

Мобильный госпиталь сможет работать круглые сутки. Одна палатка рассчитана на пять больных. Четыре палатки - маленькое отделение. Рядом размещается медперсонал. В лечебно-диагностической зоне есть и реанимационные. Дополнительные палатки - душевая, кухня, дезинфекционная. В другой части госпиталя медики переодеваются и отдыхают. Там же находится командный пункт.

НА СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ БРОШЕНЫ ВСЕ СИЛЫ

И.о. главы Минздрава на заседании с руководителями больниц, перепрофилированных для лечения ковид, сообщил, что Правительство Республики оперативно выделило 144 миллиона рублей для закупки средств индивидуальной защиты медработникам, а также лекарств и изделий медицинского назначения - пациентам.

Число тяжелобольных ковидом резко увеличилось - спасатели готовы подставить плечо. Фото: МЧС ДНР

- С прошлой недели средства индивидуальной защиты распределяем по госпитальным базам более качественные, чем у нас были раньше. Благодаря этому сами медики станут заражаться реже, - рассказал Александр Оприщенко.

По его словам, в инфекционные стационары поступила первая партия передвижных кислородных концентраторов (30 аппаратов). Они выделяют из воздуха молекулы кислорода и подают его тяжелобольным в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе.

Мобильная больница может быть развернута в любой точке Республики. У медицинской службы МЧС есть все для оказания квалифицированной помощи. Фото: МЧС ДНР

- Теперь сможем помочь большему количеству пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. Благодаря нормализации уровня кислорода в крови состояние тяжелобольных существенно улучшается, - отметил Александр Александрович.

Ожидается, что в ближайшее время поступят еще 132 концентратора. Их хватит дооснастить имеющиеся госпитальные базы.

Министр призвал жителей соблюдать меры предосторожности – пользоваться защитными масками, держать социальную дистанцию не менее двух метров и, по возможности, ограничить контакты.

Мобильная больница может быть развернута в любой точке Республики. Фото: МЧС ДНР

Помощь для борьбы с коронавирусом пришла и из России. В конце прошлой недели гумконвой доставил в Донецк аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, дезинфицирующие средства. Белые камазы привезли медицинского оборудования и лекарств на 258 миллионов рублей.

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