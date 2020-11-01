В прифронтовом Петровском районе Донецка восстановили детскую больницу. Фото: Минстрой ДНР

Детская клиническая больница № 4 города Донецка (улица Карамзина) восстановлена. Об этом «КП» сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

- Капитально отремонтировали педиатрическое и инфекционное отделения. Привели в порядок палаты, фасад здания, восстановили четыре крыльца и главный вход, - рассказали в отделе по связям с общественностью.

Больница неоднократно подвергалась обстрелам украинской армии. Последний раз - в июне 2019 года. Ремонтные работы там велись с перерывами с декабря 2015-го. Ранее были восстановлены амбулатория и хозблок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как будет организовано очно-заочное обучение в ЛНР

Уже со 2 ноября учащихся начальной школы и выпускных классов ждет очно-заочная форма обучения (подробнее)