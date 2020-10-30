Как будет организовано очно-заочное обучение в ЛНР

Приоритет в очном обучении будет отдан базовым предметам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ЛНР принято решение перевести школьников уже со 2 ноября на очно-заочную форму обучения. Такая форма обучения коснется учащихся начальных и выпускных классов.

Как это будет осуществляться рассказал министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

- Учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от семи до 14 лет подвержены риску заболевания, но в большей степени они являются разносчиками этого заболевания. И тут уже риску подвержены их родственники, родители, педагоги, – сказал Цемкало. - Поэтому принято решение в сложившейся ситуации возобновить процесс обучения в очно-заочном режиме для учащихся 1-4-х классов, а также учащихся 9-х и 11-х классов, учащиеся 5-8-х и 10-х классов пока будут осуществлять обучение в заочном режиме.

С понедельника учащиеся начальных классов начнут очно-заочное обучение. Дети начальной школы будут обучаться три раза в неделю в очной форме, посещая учебные заведения. Базовые предметы – математику, русский язык, чтение, английский язык – они будут изучать в очном режиме.

Другие предметы – рисование, физкультура, трудовое обучение – будут выведены за расписание, и детям будет предоставлена возможность их изучения в дистанционном режиме либо в проектном формате.

Кроме того, планируется предусмотреть деление классов на две группы, что позволит учащимся посещать занятия через день.

- Такое деление предусмотрено в тех классах, где численность учащихся превышает 20 человек. Никто не отменяет требование наличия масок, средств для обработки рук. Также не будет допускаться совмещение различных классов на переменах, - уточнил министр.

Для учащихся выпускных 9-х и 11-х классов организация очного обучения в образовательных учреждениях предусмотрена два раза в неделю.

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