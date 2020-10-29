Министр образования ДНР: Со 2 ноября школьники будут обучаться очно

Михаил Кушаков рассказал о возобновлении обучения в школах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После продолжительных осенних каникул школьники Республики со второго ноября выходят на учебу.

- Со 2 ноября мы возобновляем учебный процесс в школах, - говорит министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков. - Естественно будет уделяться особое внимание соблюдению мер безопасности для того, чтобы уберечь тех, кого учат, и тех, кто учит от заболевания Covid-19. Для этого у нас есть все возможности, есть все, что необходимо.

Михаил Николаевич отметил, что министерство издало приказ, в котором утверждены «Методические рекомендации по осуществлению образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, в период действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19».

- Приказ разослан во все учреждения образования Республики. Мы будем строго следить за его исполнением, проводить проверки на местах, - подчеркивает министр. - В этом процессе будет участвовать и министерство здравоохранения, санэпидслужбы, администрации городов, которым подчинены образовательные учреждения.

Кушаков подчеркнул, что руководителям школ рекомендовано рассмотреть возможность установления разного времени начала занятий, чтобы максимально разобщить учеников.

- Также рекомендовано сократить продолжительность аудиторных учебных занятий на пять минут, чтобы увеличить время перемен между уроками для проведения дезинфекции, проветривания, организации питания в две смены, - сказал Михаил Кушаков.

Руководитель образовательного ведомства Республики напомнил об ответственности родителей за здоровье детей.

- Перед тем как отправить ребенка в школу, родители должны проверить температуру, общее состояние и, если ребенок нездоров, лучше оставить его дома и принять соответствующие меры. Только общими усилиями мы сможем противостоять эпидемии, - сказал министр образования ДНР Михаил Кушаков.

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