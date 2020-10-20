Военкор Юрий Котенок: «Провокации в отношении Карабаха и Донбасса могут начаться одновременно»

Результат "перемирий" с Украиной в Донбассе хорошо известен Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Военкор Юрий Котенок дал комментарий относительно событий в Нагорном Карабахе и Донбассе. Об этом сообщил «Донбасс Сегодня».

- Побывав в Карабахе, поняв, что там происходит и оценивая, что происходит у нас в Донбассе, я считаю, что эти два конфликта в данный момент связаны напрямую, — рассказал Котенок.

Он считает, что главы Турции и Украины придерживаются единого плана атак на Карабах и Донбасс:

- Ключевой в этом плане стала недавняя встреча Эрдогана и Зеленского <…> Есть некая информация о достижении единой координации и единого плана действий по атакам непризнанных Карабаха и Донбасса, — сообщил военкор.

Юрий Котенок также уверен, что «провокации в отношении НКР и Донбасса могут начаться одновременно». Это делается для того, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия и «растянуть» её силы, максимально сковав её действия на различных противоположных направлениях».

Ранее подобное мнение высказывал российский социолог Евгений Копатько, который называл конфликты в бывших союзных республиках звеньями одной цепи.

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