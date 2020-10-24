Зеленский в Донбасс приехал: Украинские военные втрое увеличили интенсивность обстрелов жителей ДНР

По Безыменному на юге ДНР украинские военные выпусти 4 мины. Фото: Пресс-центр штаба ООС

23 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс. Видимо, в честь визита своего верховного главнокомандующего украинские военные за минувшие сутки втрое увеличили интенсивность обстрелов жителей ДНР.

- ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 25 единиц (мин и гранат), — сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Для сравнения – 22 октября армия Киева трижды нарушила режим прекращения огня, выпустив 8 боеприпасов.

Под огнем украинских войск на донецком направлении оказались села Спартак, Минеральное и поселок Старомихайловка, на мариупольском направлении – село Безыменное. При обстрелах противник применял минометы калибром 82 мм, стрелковое оружие и гранатометы (АГС, СПГ и РПГ).

Лишь по счастливой случайности никто из мирных граждан не пострадал. Не зафиксировано и повреждений гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в подконтрольных Киеву населенных пунктах Авдеевка и Опытное военные ДНР зафиксировали семь взрывов.

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