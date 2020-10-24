Почему Зеленский ощутил запах больших денег от свободной экономической зоны в Донбассе

Нюх на деньги у Владимира Зеленского просто великолепный. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает обманывать украинцев, внушая им прелести создания свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе. СЭЗ - один из пяти вопросов, которые гарант хочет задать народу во время всеукраинского опроса. Его проведут в день местных выборов 25 октября.

- У меня есть ощущение, что придут большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на «временно оккупированных территориях». Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше, – заявил Зеленский в интервью украинским телеканалам.

Президент заверил, что сегодня режим тишины на линии соприкосновения работает. А ситуация с безопасностью - главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов.

На самом же деле, нет никакой гарантии, что военная ситуация в Донбассе вновь не обострится. К тому же СЭЗ не имеют ничего общего с ростом благосостояния жителей Донбасса. Это всего лишь закрытый клуб для обогащения кучки избранных. Видимо, украинские олигархи включили в него и Зеленского. Вот почему Владимир Александрович ощутил запах больших денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Запрягает телегу впереди лошади»: Зачем Зеленскому спрашивать у народа о свободной экономической зоне в Донбассе

Президент Украины задаст жителям незалежной пять вопросов в день проведения местных выборов 25 октября (подробнее)