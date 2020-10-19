«Запрягает телегу впереди лошади»: Зачем Зеленскому спрашивать у народа о свободной экономической зоне в Донбассе

Зеленский, как огня, боится негативной реакции националистов. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки решился спросить жителей незалежной о Донбассе. «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» - так будет звучать второй вопрос из пяти, на которые украинцы должны будут ответить во время общенационального опроса. Его решено провести день местных выборов 25 октября.

- Право народа Украины на собственное мнение священно. 25 октября на избирательном участке я задам пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали, – сказал Зеленский в своем видеообращении.

Первоначально в Офисе президента Украины (ОПУ) заверяли, что ничего о Донбассе на опросе «протягивать» не намерены.

- Мы не хотим вредить сами себе и ставить вопросы, которые несут опасность. Никакой «зрады» в вопросах нет, – утверждал заместитель главы ОПУ Юрий Костюк.

Но потом вопрос появился. Но с такой формулировкой, что вызвал немалое удивление. Действительно, разве украинцы днями и ночами спорят на кухнях и соцсетях о важности для Донбасса свободной экономической зоны (СЭЗ)? Смешно, не правда ли? Ну, умеет Зеленский развеселить народ.

- Думаю, что большинство жителей Украины настроено на прекращение войны в Донбассе на любых условиях. Но Зеленский, как огня, боится негативной реакции националистов. Поэтому не делает никаких решительных шагов против воли агрессивного меньшинства, - говорит дончанка Валентина Зимина.

Тем не менее, «национально озабоченные граждане» уже успели раскритиковать гаранта. С кем это он вознамерился беспошлинно торговать? С «сепаратистами» и «оккупантами»?

- Только сумасшедший будет инвестировать деньги в регион, где не урегулированы военные и политические проблемы. Получается, Зеленский запрягает телегу впереди лошади. К тому же СЭЗ не имеет ничего общего с ростом благосостояния жителей Донбасса. Это всего лишь закрытый клуб для обогащения кучки избранных, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Он напоминает, что в начале века в Донбассе и Днепропетровской области уже существовали СЭЗ и так называемые территории приоритетного развития (ТПР). На них действовали льготные таможенные, налоговые и другие условия. Но общее развитие регионов никак не было связано с этими образованиями. А прибыли от льгот оседали на счетах крупных бизнесменов и чиновников.

- Зеленскому на опросе надо упомянуть Донбасс, но при этом не касаться Минских соглашений. Ведь для многих уже очевидно, что намерение Киева пересмотреть «Минск» завело переговоры в тупик. И вопрос о СЭЗах – еще одна попытка увести в сторону диалог о выполнении соглашений. А также желание снять ответственность за срыв договоренностей. И все это будет преподнесено под видом общественного мнения. Если, конечно, опрос получит поддержку населения, - предполагает Кузьменко.

Впрочем, по мнению политолога, даже отрицательный результат голосования команда Зеленского может использовать с выгодой. Не секрет, что в ОПУ рассматривают вариант заморозки конфликта. Киев может переложить ответственность за будущее региона и его жителей на «оккупанта».

КСТАТИ

Пять вопросов, которые спросят у народа Украины 25 октября

1. «Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?»

2. «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?»

3. «Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?»

4. «Возможна ли легализация в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных»

5. «Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос о выполнении Будапештского меморандума?»

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