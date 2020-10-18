«Умрем, но в Украину не вернемся. Отстаньте от нас»: Что говорят жители республик Донбасса в прямом эфире украинских телеканалов

Война в Донбассе продолжается седьмой год Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик дозваниваются на прямой эфир украинского телеканала, что дать ответ украинским политикам и рассказать правду.

Андрей из Донецка

- Я живу в километре от донецкого аэропорта.

- А правда, что большинство жителей хочет в Россию? Я общаюсь со своими знакомыми, которые там остались и с теми, кто часто ездят в Донецк и Луганск к родственникам, и тоже у них спрашиваю. Одни говорят, что безальтернативно хотят в Россию, вторые хотят независимость, третьи хотят в Украину, которая была до 2014 года, не иначе. Ваш вариант? – спрашивает у дончанина ведущий.

- Не могу говорить за всех жителей моей Республики, могу ответить за себя. Конечно, я хочу в Россию.

- Почему?

- Вы хотите сказать, что после стольких трупов наших детей, мы захотим в Украину?

- Мы вас понять может, с одной стороны. Что нужно сделать, чтобы вы захотели вернуться в Украину?

- Ничего. Вам уже ничего не нужно делать, кроме одного – отстаньте от нас! Вы должны понять, нас никто не заставит вернуть в Украину – мы или умрем, но в Украину мы никогда не вернемся.

Раиса из Енакиево

- Сегодняшний разговор в вашем эфире меня сильно зацепил. Потому что говорят, что это конфликт между Россией и Украиной. На самом деле это внутренний конфликт. Я живу здесь и знаю всю остановку с начала этого конфликта, с 2014 года. А представители в студии говорят, что Зеленскому не надо ехать в Донецк. Надо было. И поговорить с Денисом Пушилиным – это нормальный человек, он не преступник и не уголовник. А то вы говорите, что мы тут все зомбированные.

- Украинские политики часто сравнивают вас с заложниками блокады Ленинграда. Вот скажите нам, как вам там живется? Вам с Пушилиным и Путиным «норм» или вы ждете Зеленского и его компанию? – спрашивают у жительницы Енакиево.

- Никто нас здесь не обижает. Мы живем нормально. Единственное что, у нас сильно обиженные старики из-за пенсий. Это плохо. Они заслужили эти пенсии, а их обижают. Честно? Если спросить у людей: хотели бы вы вернуться в Украину? Многие уже не хотят. И я лично тоже не хочу.

Сергей из Донецка

- Я живу в Киевском районе, в двух километрах от Путиловского моста. Если кто знает, то это «граница жизни»: С одной стороны идет жизнь, а живем не плохо, хочу прямо вам сказать. А с другой стороны моста – все разрушено и вы понимаете, кем разрушено, не знаю, стоит ли говорить, а то ваш канал закроют за такое. Ваши гости в студии обычно говорят, что мы тут нищенствуем и голодаем. Это неправда. Я врач по специальности. Но ни при каких обстоятельствах мы в Украину не вернемся. Хочу сказать «порохоботам», которые сейчас у власти, что они должны просить прощения у жителей Донбасса. Сколько детей было убито вашими… не знаю, как их назвать.

Максим из Донецка

- Город Донецк живет своей обычной жизнью, так, как он жил шесть лет назад. Никто автоматами не угрожает. Люди живут спокойно, работают. А то, как у вас рассказывают сказки – не знаю, кто вам сказал, что люди тут ходят под дулами автоматов. Знайте, что тут тоже смотрят и слушают, что говорят о нас на Украине. Когда бомбили Донецк, когда погибали мирные люди, я не поверю, что украинские военные не знали, куда они стреляют.

Иван из Луганска

- Что выждете от «слуг народа»? – спрашивают в студии.

- Ничего. Болтовня одна. Мы ждали, думали, что Зеленский будет что-то делать (завершать войну, - Авт.), но президенты под одну дудку пляшет.

Иван рассказал о жизни Республики.

- У нас есть комендантский час – он для безопасности. У нас здесь дешевле, и хлеб и газ. Да, зарплаты меньше, но живем хорошо.

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