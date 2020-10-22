Спецрейс Новоазовск-Донецк для людей, едущих за паспортами в РФ, будет ходить три раза в неделю

С каждым днем среди жителей Республик Донбасса все больше граждан России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

12 октября в ДНР запустили спецрейс для подвоза жителей южных районов в Донецк, откуда они смогут отправиться в РФ для получения российских паспортов.

В тестовом режиме автобусы ходили ежедневно, кроме воскресенья. Сейчас в Минтрансе приняли решение изменить расписание.

- С 26 октября спецрейс Новоазовск-Донецк будет осуществлять поездки в понедельник, среду и пятницу, - сообщили в ведомстве. - Автобусы будут отправляться из Новоазовска в 3.30 и прибывать в Донецк около 5.30. По пути предусмотрен заезд в Тельманово и Старобешево.

Паспорта РФ жители Республик Донбасса начали получать с 14 июня 2019 года. Сейчас в Ростовской области работают четыре пункта выдачи - в селах Куйбышево и Покровское, Родионово-Несветайской слободе и поселке Матвеев Курган.

За российскими паспортами жители ДНР ездят организованными группами. Люди относятся к таким поездкам ответственно – все меры предосторожности соблюдены на 100 процентов.

- За паспортами в Покровское мы ездили вместе с мамой. Ей 67 лет. Когда она читала присягу – слез от счастья сдержать не смогла, - рассказывает дончанка Ирина Степанова. - Для наших людей российский паспорт – это то, за что мы боремся уже который год. Мы хотим быть частью России. Все верят и ждут, что однажды произойдет присоединение. Таково желание простого народа.

Читайте также

Как подписаться на газету «Комсомольская правда»

Подарите подписку на любимую газету своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам (подробнее)