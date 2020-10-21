Отопительный сезон в ДНР 2020-2021: когда затопят батареи

Отопительный сезон 2020 – 2021 стартовал 20 октября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР предупредило жителей, что еще несколько дней батареи будут оставаться холодными. Поскольку на полноценный запуск отопительных систем нужно еще несколько дней.

— Для планомерного запуска систем централизованного отопления, учитывая особенности газотранспортной системы Республики, разработан график, согласно которому в течение 43 часов планируется обеспечить отрегулированную работу всех котельных. Сейчас на объектах подачи тепла происходит регулировка работы оборудования и давления в тепловых сетях, для этого может потребоваться несколько дней, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к 21 октября в ДНР введено в работу около половины котельных. В первую очередь теплоноситель подают таким социальным объектам, как больницы, школы и детские сады.

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