Леонид Кравчук назвал четыре этапа возвращения Донбасса в лоно Украины

Жители Донбасса ничего не хотят знать об Украине Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, Леонид Кравчук не оставляет попыток реинтегрировать Луганскую и Донецкую Народные Республики.

- Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти, - заявил Кравчук в эфире телеканала. - Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни.

По его словам, этот процесс состоит всего из четырех этапов.

Сначала экс-президент настаивает на прекращении войны, которая длится уже шесть лет. После на территориях республик проведут выборы и сформируют новую исполнительную власть. А в конце будет принят пакет законов экономического характера, которые создают условия для инвестиций и бизнеса. Но это все теория. А на практике уже сейчас нужно приступить к созданию в Донбассе свободной экономической зоны и решения вопросов безопасности.

Мнения дончан, как водится, никто не спросил. При этом де факто Республики уже Россия - с российскими валютой, стандартами образования и документооборота, а также получением российского гражданства.

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