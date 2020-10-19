Как будет выглядеть донецкая «Юность» после реконструкции: опубликован эскизный проект

Эскизный проект реконструкции Дворца молодежи «Юность». Фото: minstroy-dnr.ru

Дворец молодёжи «Юность» настрадался во время обстрелов с украинской стороны, окна пришлось заклеить старыми баннерами. Многие дончане хотели бы, чтобы здание отремонтировали, ведь с «Юностью» связано много воспоминаний из мирной жизни – когда-то во Дворец молодежи приезжали именитые артисты со всего мира.

Вот так Дворец выглядел после обстрелов. Фото: Михаил Сдвижков

О реконструкции «Юности» говорят давно. Казалось бы, что сейчас, в период пандемии, этот вопрос пришлось отложить... но нет. В Министерстве строительства Донецкой Народной Республики опубликовали эскизный проект реконструкции Дворца молодежи. Также в ведомстве уточнили, что здание изменит привычный облик.

Дворец молодёжи «Юность» настрадался во время обстрелов с украинской стороны, окна пришлось заклеить старыми баннерами Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Организационным комитетом согласован эскизный проект восстановления дворца. Мероприятия, связанные с реконструкцией здания, в данный момент переходят к стадии рабочего проектирования, - сообщил и.о. директора госпредприятия «Донецкий региональный институт «Донецкпроект» Алексей Петров.

На рассмотрении было четыре варианта эскизных проектов. Выбранный вариант - симбиоз всех эскизов. Планируется сохранить прежнюю архитектурную концепцию здания. «Юность» изменит привычный вид благодаря пристройке к зданию двух объемов. Внутренняя площадь дворца увеличится. Пристройки охватят четыре этажа.

- Цель их возведения - обеспечить в соответствии с современными требованиями эвакуацию маломобильных групп населения, а также улучшить условия работы для детских кружков, - уточнили в министерстве строительства.

Эскизный проект реконструкции Дворца молодежи «Юность». Фото: minstroy-dnr.ru

18 миллионов рублей было выделено из фонда Главы Донецкой Народной Республики на разработку проектной документации. Проектные решения будут согласовываться с администрацией «Юности». После согласования проектно-сметную документацию направят на экспертизу в Службу государственной строительной экспертизы.

Практически все системы здания будут подвергнуты реконструкции, а прилегающая территория заново благоустроена.

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