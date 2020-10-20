Отопительный сезон в ДНР 2020-2021: С сегодняшнего дня в квартиры будет подаваться тепло

В Донбасс идет похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон в ДНР 2020-2021 начался с сегодняшнего дня на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее распоряжение №388 подписал Глава ДНР Денис Пушилин.

- Определить в 2020 году начало отопительного сезона в населенных пунктах Донецкой Народной Республики – 20 октября 2020 года, – говорится в тексте документа, опубликованого на сайте руководителя ДНР.

Распоряжение подписано сегодня и вступило в силу с момента опубликования.

Ранее сообщалось, что начало отопительного сезона в ДНР из-за теплой погоды может наступить позже, чем обычно (в середине октября). Осень выдалась и впрямь теплая, порадовав дончан несколькими быбьими летами, когда температура воздуха даже в октябре достигала +25.

Сегодня же, 20 октября, в Донецке и Донецкой Народной Республике утром температура воздуха составила от +3 до +5 градусов. Днем было 11-13 градусов выше нуля. И хотя ясная погода и солнце радовали дончан, но законы природы неумолимы - зима не за горами.

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