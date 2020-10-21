Киевские силовики пару часов назад обстреляли юг ДНР из гранатометов

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Вооруженные формирования Украины у села Талаковка пару часов назад обстреляли юг ДНР. Под огнем находился район села Ленинское. Применялись автоматические станковые гранатометы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.35 – н.п. Талаковка – н.п. Ленинское: выпущено 3 гранаты из АГС, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что армия Киева за прошедшие сутки три раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе. Обстрел велся с применением 82-миллиметровых минометных мин по селу Спартак и поселку Минеральное.

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