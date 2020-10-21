В СЦКК ДНР рассказали о нарушениях со стороны украинской армии в Донбассе

ВСУ вели огонь по донецкому направлению. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины три раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило три раза, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на донецком направлении под огнем противника оказались районы поселка Минеральное и села Спартак.

- Применялись минометные мины калибром 82 миллиметра, гранатометы АГС и СПГ, а также крупнокалиберные пулеметы, - говорят в СЦКК. - В предыдущий отчетный период было зафиксировано лишь одно нарушение тишины.

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