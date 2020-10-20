«За ее судьбой следил весь город!» В Донецке спасли собаку, просидевшую 5 месяцев в коллекторе

Щенок выжил благодаря неравнодушным дончанам. Фото: архив приюта «4 ЛАПКИ»

Сотрудники коммунального предприятия «Животные в городе» достали из коллектора теплотрассы в Киевском районе щенка. За судьбой несчастного животного, которое долгое время просидело в ловушке и выжило только благодаря вниманию неравнодушных людей, наблюдали многие. Новости о собаке появлялись в соцсетях с призывом помочь.

Местные жители, МЧС, сотрудники других служб города в течение долгого времени пытались щенка достать, но не получалось. Но животное боялось людей, поэтому его подкармливали каждый день и даже назвали Мышкой, которая постоянно прячется в своей «норке». Со спасением пытались успеть до начала отопительного сезона. Поскольку после наполнения системы отопления горячей водой щенка ждала бы неминуемая гибель.

На данный момент, собаку определили в приют «4 ЛАПКИ». На очереди осмотр ветеринара, вакцинация и процесс социализации.

- Период социализации индивидуален для каждой собаки. Нельзя сказать точно, сколько он будет длиться. Но мы попытаемся сделать все, что от нас зависит. А потом обязательно найдем собаке семью, – сказала руководитель приюта Ирина Волик.

Она выразила благодарность всей команде спасателей за неравнодушие.

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