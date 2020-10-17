«Мой визит - это не проверка, а беспокойство»: Министр здравоохранения ДНР отправился в «красную зону», где лечат зараженных коронавирусом

Госпитальными базами для пациентов с пневмониями становятся вчерашние больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР из-за второй волны коронавируса под инфекционные стационары перепрофилируют больницы. Госпитальными базами для пациентов с пневмониями становятся учреждения здравоохранения, где есть спасительные для них кислородные точки. Даже роддомы. Две недели назад таковой стали гинекологическое и родильные отделения Центральной горбольницы № 3 города Донецка.

Все ли ладится в наспех перепрофилированной «тройке», посмотрел исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко.

Александр Оприщенко. Фото: МЗ ДНР

- Мой визит – это не проверка, а беспокойство об обеспечении пациентов всем необходимым, - обратился к встречавшим его медикам. Затем Александр Александрович отравился в «красную зону», предварительно надев на себя защитный костюм, чтобы лично убедиться в положении дел.

- Условия для пациентов достаточно неплохие, есть кислородное обеспечение. Но имеются проблемы с оборудованием, необходимы кислородные маски, кислородные концентраторы (аппараты, которые выделят из воздуха молекулы кислорода и выдают их потоком чистого кислорода. – Авт.). Маски мы выделяем, у нас они есть. Что касается последних - объявлен тендер и в ближайшее время все будет, - сообщил руководитель Минздрава.

Сотрудники ЦГКБ № 3 рассказывают, что у них был дефицит средств защиты и медикаментов.

- В связи с экстренным перепрофилированием мы не смогли вовремя и в полной мере обеспечить всем необходимым не только работников ЦГКБ № 3, но и других больниц. За что я приношу свои извинения. Были и объективные причины, связанные с финансированием. Но ситуация с обеспечением средствами защиты стабилизировалась, и более того, качество этих средств будет только расти, - пообещал Александр Оприщенко.

Тем временем

В ДНР за прошедшие сутки медики выявили воспаление легких у 201 человека, из них 101 пациента сразу же госпитализировали в инфекционные стационары.

- На сегодня от коронавируса в Республике проходят лечение 2459 человек. Всего с пневмониями на лечении 1819 пациентов, из них 336 на кислородной поддержке (плюс 53 за сутки), - говорится в сводке Минздрава.

- К сожалению, за последние три недели мы имеем отрицательную динамику роста заболеваемости пневмониями - особенно ковидными (а их до 70 процентов от общего числа), - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко.

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