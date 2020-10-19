Эдуард Басурин: Командиры бригад ВСУ получили от представителя партии Порошенко указание обстреливать Донбасс

Украинсие военные стали регулярно обстреливать из минометов пригороды Донецка и Ясиноватой. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко, напрямую причастна к увеличению числа нарушений перемирия в Донбассе. Об этом, ссылаясь на данные разведки, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Эдуард Басурин.

- Заявление Владимира Зеленский об уходе с поста президента в случае невозможности остановить боевые действия в Донбассе стало причиной увеличения огневых провокаций в зоне ответственности ОТГ «Восток». По нашим данным, представитель партии «Европейская солидарность» генерал Михаил Забродский, пользуясь давними связями с командным составом в зоне ООС, отдал указание ряду командиров соединений на обострение обстановки на передовой, - сказал Басурин.

Среди доверенных лиц Забродского, недовольных политикой Зеленского, оказался командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Майстренко. Он отдал подчиненным приказ на открытие огня, сообщив, что будет выплачиваться премия из фонда партии «ЕС» до 10 тысяч гривен за каждую успешно выполненную огневую задачу.

Напомним, что 54-я бригада сейчас дислоцируется в Авдеевке и постоянно обстреливает пригороды Донецка и Ясиноватой.

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