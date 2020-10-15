По железнодорожникам в Ясиноватой стреляли из минометов боевики 54-й бригады ВСУ

Провокационный обстрел устроили минометчики из 54-й бригады ВСУ. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 15 октября, в 13.35 под минометный обстрел попали наблюдатели ДНР в СЦКК, представители инженерной службы Народной милиции и ремонтная бригада железнодорожных рабочих. Это произошло во время проведения работ на перегоне Донецк-Ясиноватая.

- Несмотря на ранее предоставленные гарантии безопасности, ВСУ с применением минометов калибром 82 мм обстреляли ремонтную бригаду, с которой находились наблюдатели ДНР в СЦКК и представители инженерной службы НМ ДНР, – говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Всего было выпущено 4 мины. Ремонтные работы прекращены. По предварительным данным, жертв нет.

По данным Народной милиции ДНР, огонь велся со стороны подконтрольной украинским войскам Авдеевки с позиций 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, что в этом районе украинские военные 12 октября тоже обстреляли из минометов бригаду рабочих, ремонтировавших железнодорожные пути.

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