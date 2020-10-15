Зеленский освободил жителей из республик Донбасса от туристического сбора

Жители ДНР, оформленные переселенцами на Украине, не будут платить туристический сбор. Фото: ДонОГА

Президент Украины Владимир Зеленский освободил переселенцев из республик Донбасса от необходимости платить туристический сбор. Гарант незалежной подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о предоставлении льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПЛ. Также не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физлиц объекты недвижимости, расположенные на территории ДНР и ЛНР.

Напомним, что туристический сбор на Украине должны платить как иностранцы, так и граждане страны. Он взимается с туристов, проживающих не только в отелях и санаториях, но и в частных жилых домах, квартирах, комнатах и прочих объектах недвижимости, которые используются для временного проживания или ночевки.

Кстати, национально озабоченные граждане незалежной «наградили» обидным словом «туристы» жителей республик Донбасса, которые периодически ездят на Украину за пенсиями и пособиями.

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