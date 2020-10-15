В Донецке считают, что Зеленский побоялся вынести вопрос о Донбассе на всеукраинский опрос

Зеленский в роли шута смотрится гораздо гармоничнее, чем в должности президента. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести общенациональный опрос в день проведения местных выборов 25 октября. При этом решено не спрашивать жителей незалежной о Донбассе.

- Право народа Украины на собственное мнение священно. 25 октября на избирательном участке я задам пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали, – сказал Зеленский в своем видеообращении.

Пока неизвестно, о чем же спросят украинцев. Но уже ясно, что тема Донбасса не является для Зеленского важным вопросом. Заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк заверил, что ничего о Донбассе на опросе «протягивать» не намерены.

- Мы не хотим вредить сами себе и ставить вопросы, которые несут опасность. Скоро будут опубликованы вопросы, и все увидят, что никакой «зрады» там нет, – сказал Костюк.

- Думаю, что большинство жителей Украины настроено на прекращение войны в Донбассе на любых условиях. Но Зеленский, как огня, боится негативной реакции националистов. Поэтому не пойдет против воли агрессивного меньшинства, - считает дончанка Валентина Зимина.

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