В подконтрольном Киеву Донбассе приостановили работу КПВВ «Станица Луганская», опасаясь провокаций радикалов

В подконтрольном Киеву Донбассе приостановили работу КПВВ «Станица Луганская». Фото: УкрСМИ

Киев приостановил работу контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения (КПВВ) «Станица Луганская», опасаясь провокаций украинских националистических формирований. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева проинформировала, что украинская сторона уведомила ЛНР о приостановке с 15 по 31 октября работы КПВВ «Станица Луганская».

- Вслед за принятием мер по усилению охраны и обороны складов ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, мест проживания военнослужащих, а также введением казарменного положения для личного состава соединений и частей оперативно-тактической группировки «Север» командующий группировкой Шандар отдал приказ на приостановление работы КПВВ «Станица Луганская», - рассказал Осадчий.

Он отметил, что такая мера принята в русле противодействия возможным провокациям со стороны националистических формирований, а также в связи с наращиванием бандформирований праворадикалов.

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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)