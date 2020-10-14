В Донбасс прибыли украинские националисты

Отмечено прибытие около 20 боевиков. Фото: штаб ООС

Украинские националисты прибыли в Донбасс для совершения провокаций и диверсий. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- По информации нашего источника, 13 октября в зону ответственности 80-й бригады в район населенного пункта Болотенное прибыли до 20 боевиков из состава националистической организации, - сообщил он.

Яков Осадчий назвал цели прибытия украинских националистов в Донбасс.

- Целями прибытия националистов в Донбасс являются диверсионная деятельность в период празднования «дня образования УПА», а также проведение провокационных мероприятий в преддверии предстоящих региональных выборов, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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