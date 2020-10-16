В ДНР определились с логотипом туристического бренда государства

В ДНР взялись за развитие индустрии путешествий. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

15 октября завершилось народное голосование за логотип туристического бренда ДНР. Его выбирали пользователи сети. Больше трех тысяч человек отдали свои голоса. В итоге был выбран третий вариант, на котором изображены роза, террикон и море. Об этом сообщили сегодня в Министерстве молодежи спорта и туризма.

— Одержавший победу третий вариант туристического бренда Республики включает несколько символов – террикон, розы, Азовское море. Надпись – Донецкая Народная Республика – расположена по центру в две строки, она выполнена рукописным шрифтом. Над ней расположен террикон, а также роза, которая вместе с лучами и отображением под надписью формирует образ солнца, которое отражается в Азовском море, — говорится в сообщении.

Этот логотип будет представлять Республику в сфере туризма. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

Напомним, что одной из целей правительства ДНР является развитие внутреннего туризма. Кроме логотипа, который будет в будущем использоваться для позиционирования Республики в турбизнесе, также был создан Центр развития туризма (ЦРТ). Это государственная структура. Она будет заниматься развитием индустрии путешествий, принимать иностранные делегации и представлять ДНР на международных тематических форумах.

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