За 15 тысяч гривен: Жители Авдеевки договорились с офицером ВСУ о контрабанде из ДНР крупной партии сигарет

Из Донецка на Украину везли сигареты известной торговой марки. Фото: Спецпрокуратура ООС

В подконтрольной Украине Авдеевке двое местных жителей за мзду договорились с украинским офицером о схеме контрабанды сигарет из ДНР. Но в момент перевозки груза дельцов задержали сотрудники военной прокуратуры.

- 12 октября задокументировано перемещение сигарет в количестве 5 тысяч пачек с неподконтрольной территории и передачу за беспрепятственное их перемещение неправомерной выгоды в сумме 15 тысяч гривен (39 тысяч рублей) командиру одного из подразделений ВСУ, – рассказали в пресс-службе специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Жителей Авдеевки задержали, взятку и сигареты изъяли. Как поступили с украинским командиром, ничего не сообщается.

Вызывает удивление, с какой легкостью перемещаются товары в зоне активных боевых действий, где все простреливается, а земля нашпигована минами и неразорвавшимися боеприпасами.

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