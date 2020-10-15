Ночью Украина обстреляла Ясиноватую

ВСУ в очередной раз обстреляли Ясиноватую. Фото: штаб т.н. "ООС"

Очередное нарушение Украиной перемирия зафиксировано сегодня ночью. После полуночи ВСУ открыла огонь по Ясиноватой. Сообщения об этом появились в городских сообществах и пабликах. По сообщениям местных жителей, огонь велся из минометов.

- Ночью было громко. Где-то после двенадцати, начала первого началось. Я даже сначала не поняла что это, давно ничего неслышно было, - сообщила «Комсомолке» местная жительница Галина, - а потом поняла, что начался обстрел. Не как в четырнадцатом и даже не так как в пятнадцатом, но было очень хорошо слышно. Точно не стрелковое, но и не крупный калибр. Минометы скорей всего. Течение получаса их было около десятка. Прилеты были, но кровать ходором не ходила. То есть, это где-то за городом было. Дальше продолжалось, но я уснула.

Напомним, вчера ВСУ также открывала обстрел в этом районе - в СЦКК ДНР заявили о взрывах на позициях украинской армии в районе Авдеевки.

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