В СЦКК ДНР заявили о взрывах на позициях украинской армии в районе Авдеевки

Взрывы зафиксированы на позициях ВСУ в Авдеевке. Фото: штаб ООС

На позициях вооруженных формирований Украины в районе Авдеевки, к северу от Донецка, зафиксированы взрывы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 11.20 зафиксировано два взрыва на позициях вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Авдеевка, - сказали в представительстве.

Ранее сообщалось, что утром 14 октября киевские силовики открыли огонь по окраине Донецка. Под обстрел попал Вольво-центр.

Кроме этого, в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики рассказали о размещении вооружения украинской армией вблизи жилых домов в Попасной.

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