ВСУ заминировали автомобильную дорогу в Попасной

Установлено 220 мин. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины заминировали автомобильную дорогу районе Попасной. Киевскими силовиками было установлено 220 противотанковых мин. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Противник продолжает минирование территории. Выявлено более 220 противотанковых мин, установленных в несколько рядов у автомобильной дороги на северо-восточной окраине в районе населенного пункта Попасная в зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, - говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что киевские силовики разместили вооружение вблизи жилых домов в Попасной.

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