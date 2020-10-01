Погода в Донецке на день: 1 октября будет идти дождь

Во второй половине дня ожидается дождь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В четверг, 1 октября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной и дождливой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 19 градусов выше нуля.

- Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь, - говорится в сообщении синоптиков

Утром температура воздуха покажет 12 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 19 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 13 градусов тепла.

Скорость ветра до 24 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра МЧС ДНР песчаная буря продлится до конца недели.

Народный прогноз погоды: В народе этот день назывался Арина Шиповница, журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза - «слякоть простоит». Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песчаная буря в Донецке 30 сентября 2020: откуда пришла и сколько продлится

Из-за песчаной бури в Донецке 30 сентября 2020 город покрыло пылью (подробности)