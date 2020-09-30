Песчаная буря в Донецке 30 сентября 2020: откуда пришла и сколько продлится

30 сентября Донецк настигла песчаная буря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Песчаная буря в Донецке 30 сентября 2020 настигла жителей столицы ближе к вечеру. Город покрылся слоем пыли. Люди жалуются на сложность дыхания.

- В связи с высоким содержанием пыли в нижних слоях атмосферы, перемещаемых штормовыми порывами ветра, в Республике сложилась неблагоприятная обстановка, сопровождающаяся ограничением видимости, - сообщили в МЧС ДНР.

По данным Гидрометцентра МЧС ситуация продлится до конца недели.

- Просим граждан быть бдительными при передвижении, и по возможности воздерживаться от пребывания на улице, - посоветовали спасатели.

Синоптики сообщают, что песчаная буря пришла в Донецк с Ростовской области.

- Погодное явление пришло в ДНР с территории Ростовской области России, где оно бушует с ночи 30 сентября, - сообщают синоптики. – Порывы ветра в Донецке местами фиксируются до 24 метров в секунду.

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