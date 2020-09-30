Песчаная буря в Донецке 30 сентября 2020: «Все покрылось коричневой пылью, дышать невозможно»

Столицу ДНР окутал туман
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Песчаная буря в Донецке 30 сентября 2020 началась ближе к вечеру с усиления ветра. Позже пошел дождь. Вроде бы ничего особенного – конец первого осеннего месяца.
Однако высохшие капли дождя не пропали бесследно, они оставили грязные отпечатки. Складывалось ощущение, будто кто-то обрызгал грязью. В коричневую крапинку оказались и прохожие, и машины.
- Такого дождя на моей памяти еще не было, - говорит таксист и показывает на лобовое стекло. – Вот сколько грязи насобиралось.
Одежда покрывалась коричневой крапинкой
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Город накрыл туман. Пыльный туман. Проходя по улице трудно дышать, летящие песчинки попадают и в глаза. Спасает маска.
- Все покрылось коричневой пылью, дышать невозможно. На зубах скрипит и в глаза метет, - сказала жительница Донецка.
При такой погоде особенно страдают люди с аллергией.
- Погодное явление пришло в ДНР с территории Ростовской области России, где оно бушует с ночи 30 сентября, - сообщают синоптики. – Порывы ветра в Донецке местами фиксируются до 24 метров в секунду.
В МЧС ДНР отметили, что ситуация может продлится до конца недели.
- Просим граждан быть бдительными при передвижении, и по возможности воздержаться от пребывания на улице, - посоветовали спасатели Республики.
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