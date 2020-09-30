В ДНР ускорят выдачу паспортов

Штат сотрудников увеличат для создания комфортных условий для граждан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Миграционная служба Донецкой Народной Республики начала набор сотрудников. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- Во исполнение поручения Главы Донецкой Народной Республики, а также в целях создания комфортных условий для граждан, объявлен набор сотрудников в подразделения миграционной службы, – говорится в сообщении.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что на работу в миграционную службу приглашаются граждане государства возрастом от 18 до 35 лет.

Штат сотрудников увеличат для создания комфортных условий для граждан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Среди требований к кандидатам – владение государственным языком, образование не ниже среднего профессионального, а также соответствие требованиям статей 14 и 17 закона «О службе в органах внутренних дел ДНР» - статьи регламентируют ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел, и право поступления на службу.

Отмечается, что отбор претендентов проходит на конкурсной основе.

- По вопросам трудоустройства можно обращаться в подразделения миграционной службы по месту жительства, - сказали в МВД ДНР.

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