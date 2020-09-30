В ДНР ускорят выдачу паспортов

Штат сотрудников увеличат для создания комфортных условий для граждан
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ
Миграционная служба Донецкой Народной Республики начала набор сотрудников. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.
- Во исполнение поручения Главы Донецкой Народной Республики, а также в целях создания комфортных условий для граждан, объявлен набор сотрудников в подразделения миграционной службы, – говорится в сообщении.
В правоохранительном ведомстве рассказали, что на работу в миграционную службу приглашаются граждане государства возрастом от 18 до 35 лет.
Штат сотрудников увеличат для создания комфортных условий для граждан
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
- Среди требований к кандидатам – владение государственным языком, образование не ниже среднего профессионального, а также соответствие требованиям статей 14 и 17 закона «О службе в органах внутренних дел ДНР» - статьи регламентируют ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел, и право поступления на службу.
Отмечается, что отбор претендентов проходит на конкурсной основе.
- По вопросам трудоустройства можно обращаться в подразделения миграционной службы по месту жительства, - сказали в МВД ДНР.
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