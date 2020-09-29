Донецкий поэт Владимир Скобцов получил золото в международном литературном конкурсе «Золотое перо Руси»

Свою награду поэт считает признанием народа Донбасса. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова

Наверное, среди патриотов Донбасса нет более яркой фигуры, чем Владимир Скобцов. Его гражданская поэзия вызывает шквал эмоций – от слез, до ярости. И как у любого яркого поэта, его жизнь не назовешь сладкой. Возможно, если бы мог быть более лояльным – жил бы спокойнее. Но тогда и таких строк не было бы.

- Скажите, как рождаются такие стихи, почему они так пронзительны для каждого живущего в Донбассе человека?

- Они не выдумываются. То, что чувствует мой народ, чувствую и я, надо только это записать. И не ошибиться словом. Не ошибиться словом - главное. Без родины я, как и любой человек - никто. А поэта это касается в первую очередь. Нельзя писать о войне, не побывав в госпитале, на передовой, не пережив со всеми общей боли. Какой ценой Донбасс возвращается на родину, насколько этот путь оказался нелегок для нас я хочу рассказать всему миру.

За годы борьбы народа Донбасса за право на свой исторический выбор Владимир Скобцов выпустил книги стихов "Непокорённый", "Металл Сопротивления". Стал соавтором сборника гражданской поэзии "Час мужества", удостоенного национальной премии России "Книга года", литературных антологий "Время Донбасса", "Выбор Донбасса" и многих других. Награждён орденом Дружбы народов «Белые журавли России». Песни на его стихи удостоены многочисленных наград и премий, в том числе приза имени Иосифа Кобзона на фестивале "Красная гвоздика" в Москве.

- Что значит для вас эта награда?

- До войны я гордился своей независимостью, но, когда пробил час испытаний, понял: без своего народа я никто. Вся моя деятельность на протяжении уже более шести лет - стремление донести миру правду о событиях, происходящих на Донбассе, о величии и доблести народа, не принявшего нацистских идей, сохранившего свой язык, культуру и историческую память - всего того, что является основой существования России как цивилизации. Я пишу стихи, которые сам пою под гитару, а другие - в инструментальной обработке. Это способ существования поэзии, мобильный, крылатый, такой она возникла и такой должна быть. Награда, которой меня удостоила Россия это признание и поддержка народа Донбасса, сильного, честного, несгибаемого.

Справка «КП»

Национальная литературная премия "Золотое перо Руси" один из самых популярных проектов среди писателей русскоязычного мира. Премия представляет собой отличительный нагрудный знак — "Золотое перо Руси" с инициалами, отлитый из золота по специальному заказу ювелирным мастером Романом Денисовым. Номерная награда именуется "Знаком особого отличия" и присваивается пожизненно.

Присутствуют проба и сертификат соответствия. Знак защищен от подделки и дополнительных дубликатов званием и адресной строкой. Номерная награда именуется "Знаком особого отличия" и присваивается пожизненно. Одновременно, с вручением Знака особого отличия "Золотое перо Руси", Владимиру Скобцову присвоено звание "Золотое перо Руси", его имя занесено в почетный список.

Поздравляем прекрасного поэта Донбасса Владимира Скобцова с заслуженным признанием и почетной наградой!

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