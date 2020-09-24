Команда шахтеров из Донбасса прошла в финал Премьер лиги КВН. Фото: Архив команды Ровеньки

Команда «Ровеньки» из Донбасса добралась до финала Премьер лиги клуба веселых и находчивых, которая транслируется на Федеральном Первом канале.

Команда шахтеров из Донбасса прошла в финал Премьер лиги КВН. Фото: Архив команды Ровеньки

ЗАСЛУЖИЛИ ПОХВАЛУ ЖЮРИ

Во втором полуфинале сезона донбасский коллектив сыграл с командами из Уфы, Новосибирска, Владивостока, Москвы и Нижнего Новгорода.

Каждая миниатюра «Ровеньков» вызывала в зале бурю положительных эмоций. Как говорится на сленге квнщиков – «уходили в разрыв».

- Сегодня была команда, которая с каким-то драйвом сумасшедшим. Я в какой-то момент отключился и даже перестал слушать, а только смотрел и впитывал энергетику, - сказал член жюри Михаил Башкатов – чемпион Высшей лиги 2008 года - капитан команды «МаксимуМ».

- Знаете, неоднозначное ощущение. Игра странная по своей магии. Но хочу отметить одну команду – «Ровеньки». Я не знаю, как вы это делаете или вы на генном уровне такие в жизни, но это было искренне от души. Вы сделали эту игру, - отметил Дмитрий Кажома из «Станции спортивной».

Похвалил ребят из Донбасса и Денис Дорохов из «Камызяк». В этой игре он впервые был в составе жюри.

Команда шахтеров из Донбасса прошла в финал Премьер лиги КВН. Фото: Архив команды Ровеньки

В беседе с «Комсомолкой» капитан «Ровеньков» рассказал о дебюте своей команды в Премьер лиге.

- Все прошло хорошо. Присутствовало волнение, потому что опыта еще не было. Столько камер нас еще не снимали. Это работает на подсознание. Полуфинал прошел отлично. Никто не думал, что мы можем дойти до финала. В нашей новой истории никто из Донбасса не доходил до такого. И команде немного – всего лишь шесть лет. Всех Александр Васильевич пригласил в Сочи. Если мы там покажем хорошее выступление, то есть все шансы попасть в Высшую лигу.

- Как готовились к играм в Премьерке?

- Готовились плотно. Были ребята-авторы, которые нам помогали. Мы много писали. На редактурах вырезают – ты опять пишешь-пишешь. Это бессонные ночи. Серьезная подготовка. Игра давно ушла от рамок самодеятельности, это уже очень серьезная работа. Кто проходит через нее – это бесследно не проходит. Это хороший опыт.

- Были уверены, что пройдете в финал? Какие были эмоции, когда узнали, что прошли?

- Во время выступления, когда мы поняли, что все получилось, что зал удалось пробить, взять – тогда было все понятно. До игры у нас не было таких мыслей. Мы как начинаем задумываться командой: вот бы хорошо было выиграть и пройти в Высшую лигу – у нас всегда игры идут наперекосяк. Когда узнали, что прошли в финал – был прилив сил и эмоций.

- Как команду из Донбасса поддерживают в Москве?

- Как и любую команду. Если ты смешной – тебя поддержат. Нет никаких: ой, вы из Донбасса! Команды спрашивают, как у нас тут дела. А зрителям все равно, они пришли посмеяться.

- Как проходят редактуры?

- Очень профессионально. Ты показался, у тебя могут вырезать шутку, сказав, что это не интересно. И ты даже не понимаешь, почему ее вырезали. Они воспитывают новую Вышку. Во-первых, редакторы работают с тобой не только по материалу, а и по другим нюансам: как правильно развернуться, как бы сделать шутку лучше в плане реквизита. Есть главный режиссер. Работа провелась колоссальная.

- Разговаривали с Масляковым-старшим?

- Нет, не получилось. Я не знаю, разговаривал ли кто-то из других команд. А из-за ситуации с пандемией никак не получилось подойти. Даже на сцене наклейками отметили двухметровую зону.

- Были какие-то казусы? Расскажите о закулисье.

- Кроме забытых слов ничего не было, но это со всеми бывает. За кулисами ребята друг друга поддерживают и помогают. Нет проблем насчет такого, чтобы что-то подать или вынести. Любой актер команды может тебе стул вынести на сцену. Здесь проявляется большая семья.

Команда шахтеров из Донбасса прошла в финал Премьер лиги КВН. Фото: Архив команды Ровеньки

СТРЕМЯТСЯ ВВЕРХ

«Хотелось показать, что мы на что-то способны»

Ребята рассказали о своей главной цели.

- У вас сплоченный коллектив?

- Команда у нас очень сплоченная. Мы знаем друг друга очень давно. Юра и Паша - мои бывшие студенты. Я раньше работал преподавателем в техникуме. Был их руководителем, а теперь играем вместе. А наш маленький Николай – большая легенда. Он играет давно. Опыта у него много. Что он демонстрирует своим образом, своим лицом! Это нечто. А так, мы все работали на шахте. Одна единственная девушка из Лутугино, а все остальные из Ровеньков. Вика – отличная актриса и хороший человек.

- Кто помогает, кто спонсирует?

- Огромное спасибо Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину. Без спонсорской помощи сейчас невозможно. Какой бы ты не был смешной – команде где-то нужно жить, что-то кушать и покупать хотя бы простой реквизит.

- Пройти в Высшую лигу - мечта любого квнщика. Почему?

- У каждого своя мечта. Мне и ребятам из небольшого городка хотелось показать, что мы на что-то способны. Когда-то все пошли учиться в техникум на шахтеров, а в душе хотелось доказать, что ты чего достоин -то другого в творческом плане. Сейчас Вышка для нас – цель. Хотим показать ребятам из наших Республик, что это возможно.

Шутка из эфира

- Вы кто?

- Глава ровеньковской избирательной комиссии. Кому тут победу «намутить»?

- А, такая помощь? Тогда не надо. До свидания.

- А чего вы это на меня орете? Вас тридцать, а я одна!

- Нас трое, а вас двое…

- Ну плюс, минус – какая разница?

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