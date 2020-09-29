Украина из гранатомета обстреляла прифронтовую Горловку

Украина и не думает соблюдать договоренности Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Подразделения ВСУ сегодня утром открыли огонь из гранатометов по прифронтовой Горловке. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 07:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении поселка шахты 6/7 в Горловке. Было выпущено две гранаты из ручного подствольного гранатомета (РПГ), – сказано в сообщении.

Утоняется, что обстрел велся с позиций украинской армии в районе населенного пункта Шумы.

Вчера утром, 28 сентября, вооруженные формирования Украины обстреляли из стрелкового оружия Спартак, что в северном пригороде Донецка.

Напомним, что 10 сентября Киев сорвал проведение совместной с ДНР инспекции в Шумах, целью которой должно было стать установление истинного положения дел с инженерными работами украинской армии в районе.

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