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В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Спартак
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Спартак постоянно оказывается под огнем украинских военных

Спартак постоянно оказывается под огнем украинских военных

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 28 сентября, утром вооруженные формирования Украины обстреляли из стрелкового оружия Спартак, что в северном пригороде Донецка. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженных формирований Украины в 10.20 обстреляли поселок Спартак. Боевики двадцать раз выстрелили из стрелкового оружия, - рассказали в СЦКК.

За прошедшие сутки украинские военные один раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли из подствольного гранатомета окрестности Ленинского Новоазовского района, что на юге Республики.

Напомним, что в Донбасс действует перемирие. Запрещено применять любое оружие, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Документ предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

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