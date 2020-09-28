Вузы ДНР перешли на дистанционное обучение

В ДНР вузы вернулись на дистанционное обучение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В вузах ДНР в связи с COVID-19 введено дистанционное обучение до 11 октября. Такой приказ издало Министерство образования и науки.
- В высших учебных заведениях всех форм собственности организовать образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, - говорится в документе.
При этом зарплаты работникам вузов, в том числе непедагогических специальностей, будут начислять в штатном порядке.
Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в свой указ «О введении режима повышенной готовности». Чиновникам и депутатам запрещено принимать граждан. В остальном же - жители будут, по-прежнему, иметь возможность получать необходимые госуслуги. Также продолжат оформлять документы миграционные службы, ЗАГСы и другие учреждения.
Помимо этого, в Республике запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.
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