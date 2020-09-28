На набережной ботсада прижились деревья «Комсомолки»

Наталья Балабенко показала ивушки «Комсомолки»
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Этим летом «Комсомольская правда» дала начало благоустройству набережной в Донецком ботаническом саду. Журналисты издания вместе с редактором высадили четыре деревца ивы остролистной.
Сюда часто дончане приходят отдохнуть у ставков. Рядом проходит экотропа. Прогулки вдоль водоемов придают сил и энергии.
- Мы приглашаем неравнодушных людей облагородить набережную. У нас можно не только высадить деревья, но и установить лавочки и даже скульптуры, - рассказала сотрудник организационного отдела Донецкого ботанического сада Наталья Балабенко.
Коллекция ив в Донецком ботсаду создавалась с конца 60-х годов прошлого столетия. За это время растения постарели, сейчас актуально проведение их замены. Высадка коллекции видов и сортов ив планируется вдоль береговой линии в Северном массиве. Растения будут высажены пейзажными группами, с доминирующими крупными растениями.
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