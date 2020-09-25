Украинские боевики обстреляли из гранатомета юг ДНР

Украинские силовики обстреляли из гранатомета юг ДНР. Фото: ТК «Звезда»

Украинские военные обстреляли Ленинское на юге Республики. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Утром была выпущена одна граната из подствольного гранатомета, силовики пускали в ход и стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.

Кроме того, по сообщению СЦКК, украинские военные обстреляли Луганское, что к югу-западу от Донецка. Они десять раз открывали огонь из стрелкового оружия.

Как «КП» сообщала раннее, вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня.

Напомним, что в Донбассе действует перемирие. Запрещено применять любое оружие, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники.

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