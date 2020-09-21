Алексей Жигулин: «Невыплаты Украиной пенсий старикам Донбасса можно квалифицировать, как геноцид»

Многим донецким старикам выехать на Украину невозможно не только из-за карантина, но и по причине слабого здоровья Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Пенсионеры Донбасса оказались самыми незащищенными в этой войне. Если молодежь как-то планирует свое будущее, получая дипломы и паспорта РФ, то старикам менять что-то кардинально уже очень сложно. И здесь не только возрастные проблемы со здоровьем, но и нищета – Украина по сути лишила их законных выплат.

По последним данным, озвученным украинским вице-премьером по вопросам «оккупированных территорий» Алексеем Резниковым таких граждан в ДНР и ЛНР порядка 272 тысяч.

Пенсионерам приходилось и раньше проходить семь кругов ада, чтобы получить на Украине свои законные выплаты. Что же говорить теперь, когда, для того, чтобы попасть туда дончане вынуждены проделывать утомительный и дорогостоящий путь через Россию.

О положении пенсионеров Донбасса беседую с адвокатом, главой фракции «Свободный Донбасс» в Народном Совете ДНР Алексеем Жигулиным. Одним из тех, кто с самого начала бьется за соблюдение прав пенсионеров.

При участии Алексея Жигулина были поданы 10 тысяч исков от пенсионеров Донецка против Украины Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Закрытые границы по сути лишают наших пенсионеров законных выплат. Как же быть сотням тысяч людей? – спрашиваю Алексея.

- Раньше часть этих людей, пусть рискуя, выезжали на территорию Украины, чтобы получить свои пенсионные выплаты. Было это и хорошо, и плохо. Хорошо, что они возвращали свои кровные и эти деньги изымались из экономики Украины. Плохо, потому что делали это наши пенсионеры с риском для жизни. Сколько смертей за это время было в очередях на блокпостах? А сколько пенсионеров по состоянию здоровья не смогли выехать на Украину? Есть и такие, кто не рискнул туда ехать, чтобы не попасть в плен и не пополнить обменный фонд, потому что дети на «Миротворце». Многие попались на удочку мошенников, ведь там, где не работает закон, где создаются бюрократические препоны, всегда есть почва для аферистов.

Многие старики выживают только благодаря помощи волонтеров Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вообще всю эту процедуру получения законной пенсии нашими гражданами я считаю форменным издевательством – от необходимости регистрации до пересечения КПВВ с военными. Тем самым Украина отказалась от своих граждан, расписавшись в нарушении их прав. А теперь еще и границы закрылись!

- Знаю, что благодаря вам множество пенсионеров подали иски против Украины. Сколько их было?

- С лета 2014 года мы собрали порядка 10 тысяч исков в украинские суды. Это были стандартные бланки с приложенными заявлениями для рассмотрения дела без участия истца-пенсионера. Мы надеялись, что такая массовость привлечет внимание, ведь требования вполне законные – люди столько лет работали, перечисляя заработанные средства в пенсионный фонд. Украина же их лишила выплат сначала введением АТО, созданием блокпостов, затем транспортной блокадой и прочими препятствиями. И мы столкнулись с тем, что не знаем, как передать такое огромное количество бланков на Украину. И тогда мы обратились к РФ. Сергей Миронов – лидер партии «Справедливая Россия» взялся помочь нам и отправить иски почтовым сообщением. Это удалось. А затем мы отслеживали, как украинские суды выносили решения по этим искам.

В ДНР и ЛНР порядка 272 тысяч пенсионеров, которые теперь не могут снять свои пенсии на Украине Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Неужели иски удовлетворили?

- Только пятую часть удовлетворили, по остальным решения затягивались, передавались в другие суды и т.д. Но даже по тем искам, что были удовлетворены, истцам нужно было находиться на территории Украины, чтобы решения были исполнены. Было понятно, что Украина заполитизировала судебную систему, судьи попросту боялись выносить решения в пользу истцов, что уж говорить про исполнителей. А Пенсионный фонд не собирался выплачивать деньги даже по решению суда.

- И никакие международные организации, конечно, не стали вмешиваться?

- Все это было отражено в отчетах ОБСЕ, ООН. Мы подавали иски также в Европейский Суд по правам человека. Правительству Украины были направлены требования по выплатам, на что международная юрисдикция получила отзыв, что Украина не нарушает права человека, поскольку на линии разграничения ездят бронированные авто инкассаторов, которые и раздают пенсионные выплаты. Вы о таком слышали? Вот и я нет. С юридической точки зрения мы стучались во все двери, включая Международный суд и обращение к уполномоченной Верховной Рады по правам человека – Валерии Лутковской. Результатов нет. Боюсь, что международная юрисдикция, также, как и украинская, слишком заполитизирована и в ней действует не право, а геополитика.

Украина по сути украла у стариков Донбасса законные выплаты Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- При этом в Минских соглашениях прописан пункт по выплатам пенсий. Но Украина его не замечает, настаивая на выполнении других пунктов.

- Да, как мы видим, за столько лет никакого прогресса в деле выплат не только пенсий, но и социальных пособий, не произошло. А Украина, нужно признать, качественно использует любые бюрократические препоны, только бы не выплачивать пенсии. При желании наши заклятые друзья легко бы нашли механизм, как наладить выплаты. Ведь там не только пенсии, но и социальные пособия, регрессы. Такой механизм можно было бы реализовать без выезда на Украину, например, через российские банки или с помощью Красного Креста и других международных организаций.

- Украина как раз давно не удивляет своим цинизмом. Удивляет, когда представители власти Республики используют термин «пенсионные туристы» относительно наших стариков, которым и так столько досталось. Разве это нормально?

- Моя реакция на такие высказывания однозначно негативная. Я не могу сказать, кто вводит в оборот подобные термины относительно своих же граждан, но кто бы он ни был, это очень цинично. Я подал депутатское обращение в нашу прокуратуру, чтобы там дали соответствующую правовую оценку подобным высказываниям. Сейчас прокуратура проводит проверку по этому поводу. Посмотрим к чему она приведет. Я считаю, что все должны заниматься своим делом: депутаты – политикой, правоохранители – защитой прав, прокуратура – надзором.

Многие старики остались без родных и выехать к ним не могут по разным причинам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И, знаете, если бы мы могли свободно и открыто забрать то, что принадлежит нашим гражданам, то это только плюс нашим жителям, к тому же это ослабило бы экономический потенциал Украины.

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