Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 сентября 2020 года: За все время заболели 3017 человек

Ношение маски в Донецке входит в моду Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирусом в ДНР заболели 3017 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 19 сентября, выявлено 25 случаев заболевания. Сейчас на лечении находятся 1219 пациентов, выписаны - 1624 человека, летальных случаев - 174, - говорится в сообщении.

На сегодня коронавирус выявили у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Всех инфицированных пациентов перевели в специализированные больницы, они получают бесплатное лечение. Всего в мире на утро 20 сентября 30 987 466 подтвержденных заболевших COVID-19 (+ 81 451 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 20 сентября всего выявлено 175 678 инфицированных (+2966 случаев за сутки). Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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