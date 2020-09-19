«Никто так не нуждается в отпуске, как тот, кто только что с него вернулся» - донецкий психотерапевт

Очень часто бывает так: чем комфортнее чувствовали себя на отдыхе, тем тяжелее на работе Фото: Евгения ГУСЕВА

Пора отдыха, пусть и усеченная пандемией, заканчивается. Люди выходят трудиться, и уже через несколько дней от отдыха не остается и следа. Более того, кажется, что морально стало еще хуже.

«Выжат и выпит»

- Это шутка такая у психотерапевтов про то, что после отпуска можно заказывать сеанс , чтобы избавиться от угнетенного состояния ?

- Увы, нет. Зачастую, никто так не нуждается в отпуске, как тот, кто только с него вернулся, говорит психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко. - И первая причина – ненавистная работа. Вот человек «тянул лямку», считая дни до долгожданного отпуска. Вступил в отпуск выжатым и выпитым до последней капли. Сменил картинку, расслабился. И снова считает дни, часы, до выхода на работу. Но делает это не с радостью, а болью, которая все нарастает и нарастает. В результате выходит в коллектив морально истощенным, с головной болью и постоянной усталостью.

- Но в республиках другая ситуация. Нормальную работу, да еще и по душе – найти крайне сложно! Рады любой.

- Это разные эмоции. Радоваться каждый день от самого процесса, куда вкладываешь душу, или условно радоваться раз в месяц зарплате, которая заочно уже потрачена на коммуналку, проезд и скромное питание. По моим наблюдениям, в условном «отпуске после отпуска» наиболее нуждаются представители стрессовых профессий: медики, полицейские, спасатели, журналисты. А вот офисные работники банков, бухгалтеры (не главные, понятно), кадровики , музейные работники, библиотекари впадают в хандру реже.

«Отпускная лихорадка» только вредит

- Так может, лучше вообще не отдыхать, чем отдохнуть мало?

- Оптимальный отпуск – 24 дня. Минимальный две недели. Отдохнуть неделю тем, кто в зоне риска по стрессу – спорный вопрос. Все зависит от ситуации последующего входа в трудовой ритм.

только неделю организму нужно, чтобы адаптироваться к новому климату, и виду деятельности — безделью. Еще столько же времени необходимо для непосредственного отдыха и несколько дней для реаклиматизации — обратной адаптации к прежним условиям жизни. В этот период организм в полном замешательстве: он только успел приспособиться к новым условиям, как его вдруг возвращают к прежним. Наступает дезориентация во времени и пространстве, психологический и физиологический стресс, сменяющийся депрессией.

Есть еще такое понятие как «отпускная лихорадка». То есть, перед отпуском нужно успеть все сделать, в том числе, убрать квартиру, в отпуске все посетить, накупить магнитиков и прочей ерунды, потом вернуться, успеть раздать это всем, рассказать, показать, отметить и быстро на работу. Опять уставшим.

- Дистанционка помогает почувствовать отпуск, или наоборот?

- Все зависит от условий работы и отношения с руководством. У меня есть пациентка (регулярно лечилась от неврозов), которая сравнивала свое рабочее место с креслом у стоматолога. «Захожу в кабинет, гляну на него, и такое чувство, что сейчас мне будут удалять зуб без анастезии… А когда возвращаюсь из отпуска, то кажется, будто на этом кресле придумали и другие пытки.» Когда началась пандемия и многие перешли на дистанционную работу, она это «кресло стоматолога» перенесла к себе домой. Стало еще хуже. Исчезла зона комфорта, домашнего уюта. Ор начальника переместился в ту атмосферу, которую она так любила. Сейчас она много работает над собой, чтобы убрать убивающий ее негатив. Планирует переехать и начать новую жизнь.

Кстати, постотпускную депрессию легче всего переживают женатые люди. А вот тяжело приходится одиноким женщинам, которые хотели закрутить в отпуске феерический роман. Неоправданные ожидания – прямой путь к депрессии.

Вспоминайте почаще то хорошее, что было

- Нужно помнить, что этот отпуск – не последний. Возьмите на работу пару снимков из отпуска, которые вам особенно дороги. Смотрите на них и мысленно наполняйтесь теми эмоциями, которые вам подарили эти дни. А самый лучший рецепт – это готовиться к следующей поездке. Продумывайте маршрут, выделите дома уголок, куда уже начнете складывать вещи для следующего отпуска, - говорит психотерапевт.

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