А Зеленский-то и не знает: Жить в Донецке выгоднее, чем в Киеве

В Республиках коммуналка и многие товары дешевле, чем, на Украине Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут возникнуть внутренние беспорядки. По его мнению, это будет спровоцировано тем, что люди там живут хуже, чем на Украине. Даже обеспокоился, что речь идет о гуманитрарной катастрофе.

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Эдуард Басурин: Митингов протеста у нас нет, цены ниже, чем на Украине, а гуманитарной катастрофы не предвидится

Официальный представитель Народной милиции ДНР в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым опроверг заявления Зеленского об «ужасах Донбасса»

- Зеленский на днях иностранцам давал интервью и сказал, что Донбасс, в частности, ДНР, «на грани начала внутренних беспорядков». Потому что, дескать, люди живут хуже, чем на Украине, и коронавирус, и так далее...

- Демонстраций протеста у нас нет. Несогласия с проводимой политикой в обществе также не наблюдается.

Если говорить о коронавируса - в принципе, как везде, принимаются все необходимые меры и ситуация - реально лучше, чем на самой Украине.

- И ещё Зеленский говорил, что у вас цены намного выше.

- Нет, цены у нас ниже, чем на Украине. Нельзя сказать, что - на все. Какие-то товары, может, чуть дороже, какие-то дешевле. В принципе, нормально.

- Ваши прогнозы всегда сбываются. Чего ждать по «нормандскому формату»? Дмитрий Козак (замглавы Администрации Президента России) многое делает, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.

- Я думаю, нужно дождаться ноября. На Украине - местные выборы 25 октября. После этого будет понятно, как власть Зеленского будет вести себя дальше. Пока он с нами «играет», до выборов.

После этого, в ноябре, - американские выборы. (Президента США. - А.Г.) Думаю, тогда же будет все понятно.

Подготовили: Александр ГАМОВ, Ольга ГАЛЬСКАЯ, Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН, Анатолий ВАСИЛЬЕВ, Юлия АНДРИЕНКО, Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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