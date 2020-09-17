Гримасы войны в Донбассе: На подконтрольной Украине Луганщине на 600 тысяч жителей приходится 280 тысяч переселенцев

Большинство «переселенцев из ЛНР» ездит на Украину за выплатами и покупками. Фото: ГМ «Пролиска»

За 6 лет в подконтрольной Украине Луганской области число переселенцев увеличилось в 3,3 раза. Причем 74% зарегистрированных здесь внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – это пенсионеры, многие из них постоянно проживающих в ЛНР.

- До 2014 года в области проживало более 2,4 млн человек. Мы были практически такая же область как Харьковская, Львовская. На сегодня же на подконтрольной Украине части осталось лишь три города и всего 600 тысяч жителей, на которых приходится 281 тысяча переселенцев. Вот представляете, какой дисбаланс идет во всех вопросах, - привела нерадостную статистику директор департамента соцзащиты населения Луганской облгосадминистрации Элеонора Полищук.

Она отметила, что не более 2 тысяч переселенцев хотят работать и ищут работу. А наибольшее число переселенцев (74%) – люди пенсионного возраста, живущие в ЛНР. Они приезжают на подконтрольную территорию, чтобы оформить украинские выплаты, сделать покупки и вернуться обратно домой.

- Мы стараемся удержать экономически активных переселенцев. Но если человек не находит работу, то он или дальше едет по стране, или вынужден возвратиться на неподконтрольную территорию – потому что там есть жилье, – заключила Элеонора Полищук.

Таков печальный итог продолжающейся войны и блокады Донбасса. От них страдают жители по обе стороны линии разграничения.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский вместо реальных шагов в целях мирного урегулирования конфликта начал нагнетать ситуацию. В интервью иностранным журналистам гарант незалежной заявил, что на территории народных республик могут возникнуть внутренние беспорядки. Мол, люди там живут хуже, чем на Украине.

В республиках на это сразу отреагировали.

- Ситуация на Украине еще более гнетущая. Для получения очередного денежного транша от западных партнеров и маскировки реального положения Киев пытается втягивать в свои грязные политические игры жителей республик, не обращая внимания на тот факт, что сами же нас обстреливают на протяжении вот уже шести лет, — прокомментировал заявление Зеленского Глава ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что неспособность принимать правильные политические решения привели Украину к стагнации во всех сферах жизни.

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