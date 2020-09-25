Украинские боевики обстреляли предместье Донецка

Так выглядят дома в красной зоне Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелом из стрелкового оружия оказались районы Луганского и Александровки, - говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что украинские военные укрепляли свои позиции в Песках, что к северу от Донецка. Также был замечен полет украинского беспилотника в районе Жабуньков в Ясиноватском районе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные формирования Украины стали в семь раз интенсивнее обстреливать Республику.

Напомним, что в Донбассе действует перемирие. Запрещено применять любое оружие, пригонять технику, проводить диверсии, инженерные работы, а также запускать беспилотники. Документ предусматривает дисциплинарные меры к нарушителям.

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