В ДНР исключили украинскую гривну из системы расчетов за полезные ископаемые

Поправки поддержали 70 депутатов, присутствовавших на заседании. Фото: Евгении Ка

Депутаты Народного Совета ДНР внесли изменения в закон «О налоговой системе», исключающие украинскую гривну из перечня законных средств расчета при получении доходов от реализации полезных ископаемых и минерального сырья.

- Денежная единица Донецкой Народной Республики – российский рубль, и субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, принимают оплату от физических и юридических лиц за товары, работы и услуги в российских рублях. Закон закрепляет данный факт и исключает из положений Закона ДНР «О налоговой системе» использование национальной денежной единицы Украины – гривны – при получении суммы дохода от реализации добытого полезного ископаемого или минерального сырья, — отметил член комитета НС по бюджету, финансов и экономической политике Александр Хряков.

Кстати, ранее гривну исключили из системы таможенных расчетов.

Также депутаты приняли закон об обязательной процедуре дактилоскопии. Теперь эта процедура стала обязательной для получения паспорта ДНР.

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